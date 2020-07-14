2020/07/14 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغاني ومعزوفات لمصابي كورونا في إبن الخطيب بغداد – الزمان قامت دائرة التوعية والاعلام البيئي بوزارة الصحة والبيئة باحياء معزوفات موسيقية واغاني تراثية لاضفاء البهجة والسرور للمصابين والملاكات الصحية داخل مستشفى ابن الخطيب .وقال مدير عام الدائرة امير علي الحســـون ان (الدائرة احيت اغاني تراثية ومعزوفات واضافت اجواء من الفرح والبهجة للمصابين بفايروس كورونا […]

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