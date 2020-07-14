قتلى من الشرطة الاميركية بإطلاق نار في واشنطن

2020/07/14 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ضابط اميركي، واصيب اخر، اليوم الثلاثاء، باطلاق نار في ولاية واشنطن.

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