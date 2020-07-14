ديالى تسجل 74 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/14 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى سجلت خلية الازمة في محافظة ديالى، الثلاثاء، 74 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مختبرات الصحة اجرت فحص ٣٦٥ مسحة، حيث تم تسجيل ٧٤ حالة موجبة Positive”.واضافت انه “تم تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة هذا اليوم، في حين تم تسجيل ٩٣ حالة شفاء جديدة”.وبينت ان “عدد […]

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