الكناني يكشف صفقات فساد احدى شركات الاتصالات

2020/07/14 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الكناني، الثلاثاء، عن صفقات وملفات فساد احدى شركات الاتصالات العاملة في العراق، محذرا من اختراق “السيرفر” العراقي الخاص بتلك الشركات.وقال الكناني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “التجديد الحكومي لرخص شركات الاتصال امر مرفوض نيابيا، حيث ان ذلك التجديد يعني ان كل الهواتف معرضة للتجسس […]

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