تأشيرات الطلاب الأجانب.. الإدارة الأميركية تلغي قرارا سابقا

2020/07/14 | 23:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةألغت إدارة ترامب الثلاثاء قرارا يفرض على الطلاب الأجانب تغيير جامعاتهم أو مغادرة البلاد في حال قررت كلياتهم إعطاء كل الدروس عبر الإنترنت هذا الخريف بسبب جائحة كورونا. وأعلنت هيئة الهجرة والجمارك الأميركية موقفها الجديد الثلاثاء، فيما كانت محكمة تنظر في طعن ضد القرار، تقدمت به جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد أعلنت سابقا أن الولايات المتحدة لن تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجلين في مؤسسات تعليمية قررت، بسبب جائحة كورونا، إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت عند استئناف العام الدراسي الخريف المقبل.وبموجب القرار، كان سيحظر على الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة أخذ جميع دوراتهم الدراسية عبر الإنترنت هذا الخريف.القرار أيضا كان سينمع إصدار تأشيرات جديدة للطلاب الذين يخططون للالتحاق بجامعات توفير دروسها عبر الإنترنت، ومن بينها جامعة هارفارد التي تقدمت بالدعوى.

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