2020/07/14 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدمة الرحيل – علي كاظم لم أتوقع ان المكالمة الهاتفية التي تلقيتها صباح يوم الأحد المصادف 6/21 تحمل اسوء خبر سمعته في حياتي فما أن قلت ألو فإذا عمر خالص.الحديثي يبكي ويقول لي ” كابتن احمد راضي مات ” لم أجيه فهول الصدمة جعلتني انهي المكالمة واتصل بسرعة بالأخ بلال الصالحي المرافق للكابتن احمد […]

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