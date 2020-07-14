2020/07/14 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلى علوي‮ ‬على شاطئ العلمين القاهرة‮ – ‬ الزمان اختارت الممثلة المصرية ليلى علوي‮ ‬مدينة العلمين الجديدة لقضاء إجازتها الصيفية فيها.ونشرت علوي‮ ‬أربع صور لها على شاطئ البحر في‮ ‬هذا المصيف المصري‮ ‬الجميل وبدت مبتسمة وسعيدة وهي‮ ‬تستمتع بمنظر البحر الخلاب وأشعة الشمس وعلقت على الصور‮ :(‬ذبذبات صيفية،‮ ‬الصيف السنة دي‮ ‬في‮ ‬مدينة العلمين الجديدة‮).‬واعتمدت […]

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