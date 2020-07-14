2020/07/14 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ليلى علوي على شاطئ العلمين القاهرة – الزمان اختارت الممثلة المصرية ليلى علوي مدينة العلمين الجديدة لقضاء إجازتها الصيفية فيها.ونشرت علوي أربع صور لها على شاطئ البحر في هذا المصيف المصري الجميل وبدت مبتسمة وسعيدة وهي تستمتع بمنظر البحر الخلاب وأشعة الشمس وعلقت على الصور :(ذبذبات صيفية، الصيف السنة دي في مدينة العلمين الجديدة).واعتمدت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلى علوي على شاطئ العلمين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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