مصر تسجل 73 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/07/15 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4008.

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