أسعار النفط ترتفع قليلا مع امتثال أوبك+ للتخفيضات الإنتاجية

2020/07/15 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، مع قيام أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج بأكثر مما هو متفق عليه في حزيران، بالرغم من استمرار القلق بشأن الطلب مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

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