ضبط ٢٥ كغم من الذهب المهرب من إيران إلى إقليم كوردستان

2020/07/15 | 00:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضبطت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، شحنة مهربة من الذهب قادمة من إيران.

وذكر قال سیروان محمد المتحدث باسم معبر حاجي عمران الحدودي في اربيل لشفق نیوز، إنه تم ضبط 25 کغم من الذهب داخل شاحنة في المعبر، كانت معدة للتهريب إلى داخل الاقلیم.

وأضاف أنه تم اعتقال المهرب وضبط الذهب.

وبحسب مصادر مطلعة فأن الشحنة المهربة كانت قادمة من إيران.

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