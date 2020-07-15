2020/07/15 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة، حصلت عليها “تقدم” عن صدور امر توقيف بحق شخصين اعتديا على طبيب وطاقمه داخل ردهة العزل في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، بعد وفاة احد افراد عائلتهم بسبب فايروس كورونا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



صدور امر توقيف بحق شخصين اعتديا على طبيب في الفلوجة وكالة تقدم الاخبارية.

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