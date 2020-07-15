اكتشاف قصر الفاتح الإسباني كورتيس

2020/07/15 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكسيكو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اكتُشِفَت‭ ‬تحت‭ ‬مبنى‭ ‬يشكل‭ ‬أحد‭ ‬معالم‭ ‬وسط‭ ‬مكسيكو‭ ‬آثار‭ ‬قصر‭ ‬أزتيكي‭ ‬قديم‭ ‬كان‭ ‬يستخدم‭ ‬كمقر‭ ‬إقامة‭ ‬للفاتح‭ ‬الإسباني‭ ‬هيرنان‭ ‬كورتيس،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬مكسيكي‭.‬ وتبيّن‭ ‬أن‭ ‬مبنى‭ ‬‮«‬ناسيونال‭ ‬مونتي‭ ‬دي‭ ‬بييداد‮»‬‭ ‬بوسط‭ ‬الساحة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المكسيكية،‭ ‬يخفي‭ ‬تحته‭ ‬القصر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسكن‭ ‬فيه‭ ‬ملك‭ ‬الأزتيك‭ ‬اكساياكاتي‭ ‬في‭ ‬تينوشتيتلان‭ […]

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