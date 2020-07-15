السجن ستة أشهر لمدوِّنة تونسية أساءت للإسلام

2020/07/15 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬تونسية‭ ‬امس‭ ‬بالسجن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬بحق‭ ‬المدوّنة‭ ‬آمنة‭ ‬الشرقي‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬لمشاركتها‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬نص‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اعتبر‭ ‬مسيئا‭ ‬للاسلام‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬الاعلام‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬العاصمة‭ ‬محسن‭ ‬الدالي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ “‬صدر‭ ‬اليوم‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬آمنة‭ ‬الشرقي‭ ‬بستة‭ ‬أشهر‭ ‬سجنا‭ ‬بتهمة‭ ‬الدعوة‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ […]

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