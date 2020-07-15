2020/07/15 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تضع مطالبها على طاولة مجلس الوزراء في جلسة اليوم الكاظمي من كربلاء : سنواصل محاربة الفساد ونسحب المشاريع من المستثمرين المتلكئين كربلاء – محمد فاضل ظاهر كشف عضو مجلس النواب عن البصرة، اسعد عبد السادة، عن مطالب المحافظة التي ستطرحها خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء الى البصرة، وعقد جلسة مجلس الوزراء […]

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