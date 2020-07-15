2020/07/15 | 00:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقية تعود للحياة بعد 20 دقيقة من كتابة تقرير وفاتها الرسمي (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقية تعود للحياة بعد 20 دقيقة من كتابة تقرير وفاتها الرسمي (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقية تعود للحياة بعد 20 دقيقة من كتابة تقرير وفاتها الرسمي (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).