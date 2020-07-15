كادر مستشفى الفلوجة: رئيس مجلس النواب استجاب لمناشدتنا وانصف المظلوم

2020/07/15 | 00:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنى كادر وادارة مستشفى الفلوجة التعليمي، اليوم الاربعاء، على موقف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في الاستجابة لمناشدتهم انصافه للمظلوم بعد الاعتداء الذي حصل على كادر المستشفى من ذوي مريضة مسنة توفيت بسبب كورونا، معاهدين اياه بالبقاء اوفياء لبلدنا وبالضد من كل من يريد ان يهز عزيمتهم.وقال اعلام مستشفى الفلوجة في بيان تلقت “تقدم” …

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