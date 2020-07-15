الحشد : عملية أبطال العراق الرابعة شملت كامل الرقعة الجغرافية لديالى

2020/07/15 | 00:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الثلاثاء، أن عمليات أبطال العراق – نصر السيادة الرابعة شملت كامل الرقعة الجغرافية لمحافظة ديالى، مشيرا إلى أنها حققت نتائج مهمة في ملاحقة فلول “داعش” الإرهابي.وقال الموسوي في بيان، إن “عمليات أبطال العراق – نصر السيادة بمرحلتها الرابعة التي انطلقت يوم 11 تموز في تمام الساعة 600 شهدت تحقيق نتائج كبيرة ومهمة في ملاحقة فلول “داعش” الإرهابي”، مبينا أن “قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي نفذت الخطة الموكلة إليها ضمن عملية أبطال العراق بأفضل ما يكون”.وأضاف، أن “العملية شملت كافة الرقعة الجغرافية لمحافظة ديالى”، مشيرا إلى أن “العملية تميزت أيضا بحضور كافة المعاونيات واستنفار كافة القدرات والإمكانات للحشد وكذلك صنوف القيادة”.

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