القائد العام للمركزية الأمريكية:وفرنا أنظمة دفاع جوي لحماية الخضراء.. والكاظمي في الاتجاه الصحيح

2020/07/15 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬لندن‭ -‬الزمان أكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬الجنرال‭ ‬كينيث‭ ‬ماكينزي‭ ‬أن‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يرتفع‭ ‬وينخفض‭ ‬بحسب‭ ‬التطورات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العراقيين‭ ‬يريدون‭ ‬الوجود‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬لأنهم‭ ‬يرون‭ ‬ميزة‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬قواتنا‮»‬‭.‬‭ ‬و‭ ‬قال‭ ‬ماكينزي‭ ‬خلال‭ ‬إيجاز‭ ‬صحافي‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬والوكالات‭ ‬العالمية‭ ‬عبر‭ […]

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