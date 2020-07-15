حقيقتان بين أمريكا وايران

2020/07/15 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام توجد حقيقتان لا ثالث لهما ، الاولى هي انّ ايران تمتلك قوة صاروخية عظيمة ، وهو روح رأس مالها ، تستطيع أن تضرب أهدافاً قريبة وبعيدة بكفاءة أتاحتها لها مدة عقدين من التطوير الدؤوب في تكنولوجيا الصواريخ والوسائل الدافعة والموجّهة للقذائف ، تحت تغطية جيدة من الخواص الجغرافية لايران في امكانية توزيع […]

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