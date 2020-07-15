ايران:إعدام متهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية

2020/07/15 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان ‭ ‬أعدمت‭ ‬طهران‭ ‬إيرانياً‭ ‬مداناً‭ ‬بالتجسس‭ ‬لصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬بيعه‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬غلام‭ ‬حسين‭ ‬اسماعيلي‭.‬ونقل‭ ‬موقع‭ ‬ميزان‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬اسماعيلي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬رضا‭ ‬عسكري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الفضاء‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيرانية‭ ‬حتى‭ ‬تقاعده‭ ‬قبل‭ ‬4‭ ‬أعوام،‭ […]

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