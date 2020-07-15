2020/07/15 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- الزمان أعدمت طهران إيرانياً مداناً بالتجسس لصالح الولايات المتحدة عبر بيعه معلومات حول البرنامج الصاروخي الإيراني، كما أعلن الثلاثاء المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي.
ونقل موقع ميزان الإلكتروني الرسمي عن اسماعيلي قوله إن رضا عسكري الذي كان موظفاً في دائرة الفضاء الجوي في وزارة الدفاع الإيرانية حتى تقاعده قبل 4 أعوام، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران:إعدام متهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونقل موقع ميزان الإلكتروني الرسمي عن اسماعيلي قوله إن رضا عسكري الذي كان موظفاً في دائرة الفضاء الجوي في وزارة الدفاع الإيرانية حتى تقاعده قبل 4 أعوام، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران:إعدام متهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران:إعدام متهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).