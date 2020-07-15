نسوية ثورية بالضد من تشييء (مفاهيم) ماركس (2 )! - طلال الربيعي

2020/07/15 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي بالرغم من إعادة تشكيل الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة, كما اسلفت سابقا, في عام 1945, تشير إنمان بقوة إلى أنه لم يكن هناك تصحيح خطير وأساسي للعديد من الأخطاء السياسية والنظرية في عمل الحزب بين النساء.



أنشأ الحزب عدة هياكل في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي لتنفيذ برامج خاصة للنساء.



وأنشئت لجنة للمرأة وإدارات خاصة لتنسيق العمل بين النساء.



طوال النصف الأول من ثلاثينيات القرن العشرين, ظهر عمود ي ......





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