روزنامةُ الأسبوع: البَحْثُ عَنْ زُغْبِيرْ! - كمال الجزولي

2020/07/15 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الإثنينفي 27 سبتمبر 2014م نشرت مقالة بعنوان: «الهُروبُ إلى الأَمام مِن ..



حَلايب»! وفي ما يلي أستعيد نصَّها، بتصرُّف، قبل أن أضيف في ذيلها ما يقتضيه التَّحديث: [أوجز الفاروق (رض) مفهوم «السُّلطة السِّياسيَّة» في الإسلام، بقوله: «ولاَّنا الله على الأمـَّة لنسـدَّ لهم جوعتهم، ونوفِّر لهم حرفتهم، فإن أعجزنا ذلك اعتزلناهم»، لكن حسبو، نائب رئيس الجُّمهوريَّة، صدم المسلمين بمفارقته لمداركهم ال ......





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