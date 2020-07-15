هل تشاركني رقصتي - دارين هانسن

2020/07/15 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دارين_هانسن نساني اللحن الذي عزفته لي نسيت كل نغماتنا ارقص على انغام لا اعرفها باحثة عن اجزائنا التي تلاشت في لحظة غضب منك مزقت فيها حياتنا اهي هناك ترقص لك كما كنت افعل هل ترقص معها انت رقصتك الطفولية هل تقذف برجليك يمنة ويسرة وانت تصفق بيديك فتتعثر ببعضها خطواتنا فنقف ونسرق قبلة من الالحان نسرق ضحكة من الازمان ونكمل الرقص هل ترقص معها وتعيد مع جسدها رس ......





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