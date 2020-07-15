البرازيل: 1300 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/15 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 41857 إصابة جديدة و1300 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

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