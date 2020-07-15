ظاهرة الزعامة ورمزية الزعيم في الوعي العراقي - عباس علي العلي

2020/07/15 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي فكرة الزعامة والقيادة الفردية فكرة راسخة في طيات الشخصية العراقية وأحدى أهم مفاتيح النجاح التي يسلكها على الدوام حكامه السياسيون في تثبيت الحكم والسلطة , وهذه الناحية الأجتماعية التي يدور في فلكها غالبية الشعب العراقي لها جذور تأريخية ممتدة عمقا وأصالة في فكره اللا واعي ,منذ حمورابي وسرجون ونبوخذنصر مرورا بالنعمان والإمام علي والسلسلة الباقية من حكامه بعيدا عن مقدار العدل والصلاح وصولا إلى العشائر ......





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