اَلْسُّوْدَاْنُ وَاَلْمُهَدِّدَاتُ اَلْسِيَادِيَّةُ اَلْمُتَعَاْظِمَة ..! - فيصل عوض حسن

2020/07/15 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن بعيداً عن زوبعة تعيين الوُلاة والتشريعيين، وتمثيليَّة (التهبيل) الوزاري، ثَمَّة مُهدِّدات سِيادِيَّة خطيرة جداً، يُهملها السُّودانِيُّون جهلاً أو استسهالاً، والحِكْمَةُ تقتضي التنبيه لهذه المُهدِّدات وتوثيقها، لأنَّها تَمِس (سِيادَة) السُّودان واستمراره كدولةٍ وشعب.



وللأمانة فهي مُهدِّداتٌ قديمة، (صَنَعها) المُتأسلمون من العدم ورَعَوها، وسَارَ العَسْكَر وحمدوك نَّهجهم حتَّى استفحلت، وبدأت تخصم من ......





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