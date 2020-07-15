محافظ بغداد: نعمل على تخفيض أسعار الأمبير للمولدات

2020/07/15 | 05:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيكشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، أمس الثلاثاء، عن وجود نية لتخفيض أسعار الأمبير للمولدات الاهلية بعد توزيع حصة الوقود لأصحاب المولدات، فيما أكد أن المخالف للتعليمات الجديدة سيواجه العقوبات.وقال العطا، في تصريح صحفي، إن “محافظة بغداد هي السباقة والمتعاطفة مع المواطنين، ولا تبخس حق المشغلين للمولدات”، مضيفاً: “عملنا على إرسال كتب رسمية لرئاسة الوزراء ووزارة النفط لتجهيز الوقود المجاني لأصحاب المولدات”.وأشار إلى أن “خطوة توزيع الوقود جيدة، ونعمل على تجهيز الوقود بما يحتاجه كل صاحب مولد”.وأوضح، أن “محافظة بغداد تعمل على تقليل سعر الامبير بما يلائم كمية الوقود التي تعطى لأصحاب المولدات، لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.ولفت إلى أن “السعر الرسمي 8 آلاف للتجهيز الاعتيادي، و12 الفاً للتجهيز الذهبي 24 ساعة، وسنعمل على تخفيض السعر بعد توزيع الوقود المجاني والاعلان عن تسعيرة جديدة بعدها”.وأضاف، أن “المشكلة إن نسبة عالية من المشغلين ملتزمين بالأسعار ونسبة معينة من اصحاب المولدات يرفعون الاسعار”، مؤكداً أن “المحافظة ستعاقب كل من يقوم برفع الاسعار”.وبين، أن “قسماً من اصحاب المولدات ليس لديه مانع بالتمرد وإطفاء الكهرباء على المواطنين بهذه الظروف لصعبة”.وأمس الاثنين، وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الألمانية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن “الكاظمي أكد خلال اجتماع عقده، الاثنين، مع وزيري الكهرباء والنفط، خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية، أن ملف الكهرباء يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية”.

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