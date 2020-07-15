مطالب ليوث الرافدين على طاولة التطبيعية قبل بدء التحضير الفعلي لنهائيات آسيا

2020/07/15 | 05:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةالتقى نائب رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية والتطوير، شامل كامل، الجهاز الفني والاداري واللاعبين لمنتخب الشباب، وذلك قبل التحضير الفعلي لنهائيات آسيا للشباب والذي من المؤمل أن يبدأ خلال الشهر المقبل.ويواصل منتخب الشباب التدريبات عن بُعد، بعد رفض خلية الازمة الحكومية أن يتجمع المنتخب فعلياً في العاصمة بغداد، بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما تم تزويد اللاعبين بمنهاج تدريبي خاص يتم تطبيقه بعيداً عن التجمعات للحفاظ على سلامتهم.وتحدث شامل كامل مع اللاعبين عبر الدائرة الاكترونية «ZOOM»، وحثهم على تقديم الأفضل في الفترة المقبلة، خصوصا بالاستحقاق القاري الكبير في نهائيات آسيا للشباب والتي ستقام في أوزبكستان بالرابع عشر من أكتوبر المقبل بمشاركة 16 منتخباً.مؤكداً حرص الهيأة التطبيعية على تقديم أشكال الدعم كافة للمنتخب الشبابي قبل التوجه إلى البطولة.وحضر الاجتماع عضو اللجنة الفنية والتطوير للهيأة التطبيعية، داود العزاوي، والذي تحدث عن نقاط مهمة في التدريب، فيما أشار منسق اللجنة الفنية والتطوير، الدكتور حيدر عبد القادر، الى الحلول المهمـــــة لإجراء المعسكـرات في ظل الظـروف الحاليـــة، وكيفيــة توفيــــر اجــــواء مثاليــــة للمنتخـب خلال الأيام المقبلة.

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