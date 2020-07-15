كابوس «كورونا».. أعداد حالات الشفاء تتفوق على الإصابات في العراق

2020/07/15 | 06:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن العراق ما يزال يسجل إصابات يومية كبيرة بفايروس كورونا، إلا حالات الشفاء المرتفعة أخذت تزرع الأمل في نفوس العراقيين من إمكانية تجاوز الجائحة، بالمقابل، فإن منظمة دولية حذرت من بدء تفشي الفايروس في مخيمات النازحين.وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 3784 حالة شفاء من فيروس كورونا، و2022 اصابة جديدة بالفايروس.وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «تم فحص ( 15540) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 713552)».وأضافت أن «مختبرات الوزارة سجّلت (3784) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 211بغداد / الكرخ 190مدينة الطب 19النجف الأشرف 117السليمانية 1871 أربيل 75 كربلاء 108كركوك 93ديالى 101واسط 104 البصرة 341ميسان 91بابل 184الديوانية 82ذي قار 131الأنبار 17 نينوى 11 صلاح الدين 38 وأضافت أن الإصابات الجديدة بلغت 2022 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 204بغداد الكرخ 292 مدينة الطب 27 النجف 134السليمانية 167 أربيل 70 دهوك 3 كربلاء 129 كركوك 115 ديالى 42واسط 206 البصرة 153ميسان 123 بابل 107 الديوانية 85 ذي قار 82الأنبار 16المثنى 34 صلاح الدين 33 وأشارت الوزارة، إلى أن «الوفيات بلغت 95 حالة وكما يلي:بغداد الرصافة 14بغداد الكرخ 8مدينة الطب 4النجف 4السليمانية 14كربلاء 7كركوك 4ديالى 3 واسط 1البصرة 6ميسان 3بابل 5الديوانية 8 ذي قار 9 الأنبار 2 المثنى 1 صلاح الدين 2 وبينت الوزارة، أن «مجموع حالات الشفاء بلغت 50782، ومجموع الإصابات 81757، أما مجموع الراقدين الكلي فقد بلغ 27630، والراقدين في العناية المركزة 396، ومجموع الوفيات 3345 حالة».إلى ذلك، اكدت منظمة اطباء بلا حدود ان أكثر من مليون عراقي نزحوا من تنظيم «داعش» الارهابي ويعيشون الان في مخيمات مكتظة معرضون بشدة للإصابة بفايروس كورونا.ونقل موقع فويس اوف امريكا عن منسقة منظمة اطباء بلا حدود تيتيانا بيليبينكو قوله إنه «وفي المخيمات التي توفر فيها منظمة أطباء بلا حدود الرعاية الطبية، تزدحم العائلات داخل خيام مفردة وتفتقر إلى مرافق النظافة المناسبة».واضافت أن «الاختلاط مع سكان المخيم الآخرين هو مهمة يومية لا يمكن تجنبها، وبدون مساعدة كافية، لا خيار أمام الناس سوى الخروج والبحث عن أي عمل لدعم أسرهم، على الرغم من معرفة زيادة خطر الإصابة بالعدوى”.وتابع التقرير «طبقا للمنظمة فقد تأكدت بعض حالات الإصابة بفايروس كورونا داخل المخيمات التي تنشط فيها المجموعة، وان أولئك الذين يغادرون المخيمات لأداء وظائف خارجية يخاطرون بإعادة الفايروس، كما ان من الصعب للغاية على اللاجئين حماية أنفسهم من تفشي وبائي كبير محتمل”.من جانب آخر، قال مسؤولو الصحة إن «الاشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ، معرضون بشكل خاص للاصابة بفايروس كورونا».وشددت منظمة اطباء بلا حدود على أن «من الأهمية بمكان أن يحصل الأشخاص في المخيمات على رعاية من فايروس كورونا وتوفير الخدمات الصحية المنتظمة، ولكي تستمر المنظمة في العمل في جميع أنحاء البلاد وتستجيب بشكل ملائم للاحتياجات الصحية، يجب أن تظل إمكانية الوصول والتنقل مفتوحة».يذكر أنه وطبقا لاحصائيات الامم المتحدة فقد فر ثلاثة ملايين شخص نتيجة احتلال داعش الارهابي لاجزاء من العراق عام 2014 حتى تم هزيمتهم قبل عامين، فيما يعيش حوالي 1.3 مليون لاجئ عراقي في مخيمات النازحين داخل العراق ، آملين بطريقة ما في استئناف حياتهم الطبيعية.

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