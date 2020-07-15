وزير الداخلية يأمر مديرية الهويات بإنجاز جميع المعاملات

2020/07/15 | 06:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيزار وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الثلاثاء، مديرية الهويات واجازات السلاح في بغداد. وذكر مكتبه في بيان مقتضب، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «الغانمي اصدر خلال الزيارة امراً للضابط والمنتسبين بإنجاز جميع المعاملات ومنح كل ذي حق حقه».

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