العراق: إنشاء مستشفيات جديدة في مدينة الصدر والديوانية وديالى

2020/07/15 | 06:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي أن شركات استرالية ستباشر بانشاء مستشفيات في مدينة الصدر والديوانية وديالى....

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