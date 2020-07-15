تحية للعالمات المشاركات في مشروع «الأمل» - جلبير الأشقر

2020/07/15 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر ضجّ الإعلام الإماراتي في الأيام الأخيرة بأخبار الاستعدادات لإطلاق مسبار «الأمل» المعدّ للوصول إلى فلك المرّيخ، محمولاً على صاروخ ياباني الصنع سوف ينطلق من مركز فضائي قائم على جزيرة يابانية.



كما تعددت المقالات حول هذا الموضوع في الصحافة العالمية بدفع من الإعلام الإماراتي، وقد أشارت في عناوينها إلى ما هو طريف في الأمر، وهو ليس إطلاق مسبار آخر في سلسلة طويلة من المسابير بدأ إطلاقها نحو المرّيخ من ......





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