2020/07/15 | 07:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعقد جلسة حكومته في البصرة: سننفذ مطالب اهلها

تتمة ..

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