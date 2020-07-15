2020/07/15 | 08:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، خطتها للسيطرة على المنافذ الحدودية، كاشفة مساهمة قوات عسكرية مختلفة في منافذ جديدة وشمولها بالخطة، بعد المنذرية ومندلي، فيما رجح القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، شمول “كل المنافذ بخطة نشر قوات عسكرية” مستقبلًا.وقالت القيادة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بناءً على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صولة “استعادة الهيبة” تصل إلى منافذ جديدة: قوات بحرية تمسك أم قصر والاحتياط تنتشر على الحدود) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صولة “استعادة الهيبة” تصل إلى منافذ جديدة: قوات بحرية تمسك أم قصر والاحتياط تنتشر على الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).