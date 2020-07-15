الحشد الشعبي: دمرنا أوكاراً لداعش لم تصلها قوات الامن منذ 2003

2020/07/15 | 09:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف الناطق الرسمي عن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الاربعاء، عن تدمير اوكار لتنظيم "داعش" لم تصلها قوات الامن منذ سقوط النظام السابق.

وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الحشد وباسناد من الطيران الحربي تمكنت خلال عمليات ابطال العراق الرابعة من تدمير اكثر من 7 معاقل كبيرة لداعش في المناطق الممتدة بين شمالي المقدادية وحوض حمرين وضفاف نهر ديالى"، مؤكدا "تدمير اكثر من 30 وكراً لداعش كانت مصدر تمويل العناصر الارهابية بالمؤن والمواد المتفجرة والتجهيزات الاخرى".

واشار الحسيني إلى أن تلك المناطق "لم تصلها قوات الامن منذ سقوط النظام"، مؤكداً "إعداد وتنفيذ خطط استخبارية محكمة في مناطق ديالى الساخنة بمشاركة ودعم الاهالي للابلاغ عن أي نشاط او تحركات مريبة لبقايا داعش خاصة في مناطق شمالي المقدادية ومناطق حوض حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة".

ونفذت قوات الأمن والحشد الشعبي عمليات امنية شاملة في 3 محافظات اطلقت عليها "ابطال العراق الرابعة" لملاحقة عناصر داعش في القواطع الساخنة وحماية المدن والقطعات الامنية من الهجمات والتعرضات الارهابية.

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