خبير امني يحذر من زحف كردي باتجاه ديالى بحجة محاربة داعش الارهابي

2020/07/15 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من زحف لقوات البيشمركة باتجاه مناطق ديالى بحجة مشاركة القوات الامنية في عملياتها ضد عناصر داعش الارهابي، لافتا الى ان داعش الارهابي سيعود الى المناطق المطهرة في حال مسكها من قبل حرس الاقليم.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “قيادات بارزة لداعش موجودة في سجون الاقليم بحسب […]

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