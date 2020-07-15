2020/07/15 | 09:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات .وقال اعلام الرافدين في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن”المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم “.وأضاف أن “الصرف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن اطلاق رواتب فئة جديدة من الموظفين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن اطلاق رواتب فئة جديدة من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).