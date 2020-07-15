بغداد “خالية” من الوزراء ورئيسهم.. الكاظمي وفريقه في البصرة وعقد اجتماع لمجلس الوزراء

2020/07/15 | 09:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصل رئيس مجلس الوزراء فجر اليوم الاربعاء، إلى محافظة البصرة برفقة وزراء حكومته، بينما تم عقد جلسة مجلس الوزراء هناك والتي لم تعقد يوم امس بسبب زيارته الى كربلاء.وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي […]

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