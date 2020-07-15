2020/07/15 | 09:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بجعل ملف ميناء الفاو الكبير على اجنده أعماله خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم الأربعاء في محافظة البصرة.وقالت نصيف في بيان تلقته “تقدم” ان “مشروع ميناء الفاو الكبير تكالبت عليه قوى خارجية وداخلية بهدف تعطيله وعدم جعل العراق يستفيد منه اقتصادياً، واليوم نأمل أن يضع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائية تطالب الكاظمي بجعل ملف ميناء مبارك على أجندة اعماله وكالة تقدم الاخبارية.

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