نصيف تطالب الكاظمي بجعل ملف ميناء مبارك على أجندة اعماله في جلسة البصرة

2020/07/15 | 09:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجعل ملف ميناء الفاو الكبير على اجنده أعماله خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم الأربعاء في محافظة البصرة.وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مشروع ميناء الفاو الكبير تكالبت عليه قوى خارجية وداخلية بهدف تعطيله وعدم جعل العراق يستفيد […]

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