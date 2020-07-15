بشعر أصفر وعينين بنيتين..

2020/07/15 | 09:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموظفة الآلية، التي ترتدي الزي الرسمي للهيئة التي تعمل بها، وهو قميص أبيض وحلة بنية، يمكنها عمل أكثر من 600 تعبير بالوجه

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