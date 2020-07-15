2020/07/15 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين : توزيع رواتب دوائر صحة الكرخ والرصافة الكترونيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين : توزيع رواتب دوائر صحة الكرخ والرصافة الكترونيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).