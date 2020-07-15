2020/07/15 | 09:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يختار موقع المدينة الرياضة ويسلم مخططاتها الى السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يختار موقع المدينة الرياضة ويسلم مخططاتها الى السعودية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يختار موقع المدينة الرياضة ويسلم مخططاتها الى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).