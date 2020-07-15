2020/07/15 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

طالبت عضو ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الاربعاء (15 تموز 2020)، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نصيف تطالب الكاظمي بجعل ’’ميناء مبارك’’ على أجندة جلسة الحكومة في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نصيف تطالب الكاظمي بجعل ’’ميناء مبارك’’ على أجندة جلسة الحكومة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).