سفير العراق في الرياض: السعودية ستكون أولى محطات الكاظمي الخارجية.. والزيارة قريبة

2020/07/15 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تحدث قحطان الجنابي، السفير العراقي لدى السعودية، الأربعاء، عن زيارة "قريبة جداً" ...





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