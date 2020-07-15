الناطق باسم الكاظمي: نشر القوات العسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلاً

2020/07/15 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين، مبينا ان تلك الخطوة قد تشمل جميع المنافذ مستقبلا.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن العميد رسول قوله، إن "نشر القوات في تلك المنافذ رسالة قوية أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة".

وأضاف رسول، أن "قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، لفرض سيطرة الدولة بشكل كامل على المنافذ الحدودية"، مشيرا الى ان "لدى الحكومة معلومات كافية عمّا أسماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ".

وأشار الى "إصدار أوامر مشددة باستبدال واستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد".

وفي ما يتعلق بالتغييرات التي تجري بين القادة العسكريين والامنيين، أشار المتحدث باسم القائد العام، الى ان "التغييرات التي تجري هي وفقا لتقديرات القيادة العامة للقوات المسلحة أولا، وتأتي في إطار عملية التدوير في المناصب، واثر ذلك في الروح المعنوية للعاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، إعداد خطة متكاملة للسيطرة على منافذ البصرة البرية والبحرية، مؤكدة أنها سلمت مهام السيطرة على منفذي الشلامجة وسفوان إلى قيادة عمليات البصرة والتعامل مع أي مخالفة للقانون مهما كانت الجهات التي تقف ورائها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي وفرض الامن وانفاذ القانون فيها، أعدت قيادة العمليات المشتركة خطة متكاملة لمسكهما بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية، تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت".

وأضافت، أنه "تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام، مؤكدة ونؤكد الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، الى محافظة البصرة، فيما عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة في المحافظة، لتكون أولى المحافظات التي تشهد عقد جلسات مجلس الوزراء.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- البصرة

طالبت عضو ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الاربعاء (15 تموز 2020)، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بجعل ملف ميناء الفاو الكبير على اجنده أعماله خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم الأربعاء في محافظة البصرة.

وثالت نصي

بغداد اليوم- متابعة

تحدث قحطان الجنابي، السفير العراقي لدى السعودية، الأربعاء، عن زيارة "قريبة جداً" يُرتقب أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية.

وقال الجنابي في تصريح صحفي، إنه "من المؤكد حرص دولة رئيس الو

بغداد اليوم- البصرة

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء (15 تموز 2020)، إلى محافظة البصرة، للبدء بعقد جلسات الحكومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وصل الى محافظة البصرة وعقد جلسة مجلس الوزر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الناطق باسم الكاظمي: نشر القوات العسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الناطق باسم الكاظمي: نشر القوات العسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).