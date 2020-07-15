الزراعة تكشف تطورات جديدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية للخليج

2020/07/15 | 09:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، عن اعداد خطة تفضي إلى تصدير الفائف من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية في العراق إلى الخارج، فيما أشار إلى أن الدول الخليجية هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا، معتبرًا أن من عوامل ضعف تسويق المنتجات للخارج هو عدم توفر وسائط نقل “مبردة”.وقال الخفاجي في […]

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