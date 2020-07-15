وزير الزراعة: دول الخليج الأقرب لاستيراد المنتجات العراقية

2020/07/15 | 09:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأربعاء، أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، في العمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، فيما أشار إلى أن دول الخليج هي الأقرب لاستيراد المنتجات العراقية.وقال الخفاجي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “دول الخليج هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان […]

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