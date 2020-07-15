اللجنة النيابية للتحقيق بملف الكهرباء تبدأ أعمالها اليوم

2020/07/15 | 09:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تبدأ اللجنة التي شكّلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ويترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، للتحقيق بشأن عقود الكهرباء أعمالها، اليوم الاربعاء، بزيارة وزارة الكهرباء للاطلاع ميدانيا على جميع العقود المبرمة والمتوقفة منذ 17 عاما.وقال عضو اللجنة، مضر الازيرجاوي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “اللجنة جادة بمتابعة ملفات الكهرباء منذ 2003 والى […]

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