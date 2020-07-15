خبير امني يحذر من زحف كردي باتجاه ديالى بحجة محاربة داعش الارهابي

2020/07/15 | 09:34 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من زحف لقوات البيشمركة باتجاه مناطق ديالى بحجة مشاركة ال...

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